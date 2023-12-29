Модернизированные гаубицы «Мста-С» переданы в ВС РФ
«Ростех» передал Минобороны РФ последнюю в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.
«Мста-С» в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Благодаря этому боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций.
Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа в войска после капремонта отправили 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан».
Ранее стало известно, что минимум шесть крылатых ракет ушли на Львов на Волынь, где находится не менее 30 военных объектов ВСУ.
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