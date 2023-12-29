Спикер ВСУ Игнат: Столько целей одновременно на мониторе мы еще не видели

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал последствия ракетной атаки ВС РФ. По его словам, «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели».

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Игнат уточнил, что Россия запустила все ракеты, кроме «Калибров». А именно — «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, добавил военный.

Ранее стало известно, что минимум шесть крылатых ракет ушли на Львов на Волынь, где находится не менее 30 военных объектов ВСУ.