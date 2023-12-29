В РФ ответили на слухи о передаче Аргентиной российских вертолетов ВСУ

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российские власти выступают «категорически против» передачи вертолетов Ми-171Е Украине Буэнос-Айресом. Об этом сообщает ТАСС.

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После победы Хавьера Милея на выборах президента Аргентины СМИ сообщили о планах Буэнос-Айреса безвозмездно передать Украине два вертолета Ми-171Е. Эти вертолеты были куплены у России в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций. Сейчас они выведены из эксплуатации.

США ранее призывали пожертвовать эти вертолеты Киеву, но прежние аргентинские власти отказывались.

По словам Феоктистова, официально аргентинские власти новые слухи не комментируют. Он отметил, что ранее аргентинцы активно использовали вертолеты в своих арктических операциях. Сейчас Ми-171Е находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта.

«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России», —подчеркнул дипломат.