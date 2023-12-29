Израиль ведет переговоры об освобождении заложников в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных боевиками радикальной группировки ХАМАС заявил о переговорах по освобождению заложников в Газе. Об этом сообщает газета The Jerusalim Post (JP).

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По словам Нетаньяху, вопросу возвращения заложников способствуют Египет и Катар.

«Я не могу подробно рассказать о статусе [переговоров], мы работаем над тем, чтобы вернуть их всех домой. Это наша цель», — пояснил премьер.

До этого временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар заявил, что в Пакистане в знак солидарности с Палестиной запретили все празднования, связанные с Новым годом.

Нетаньяху также называл дерадикализацию палестинцев условием мира в Газе.