Полковник раскрыл главную особенность антидронового комплекса «Серп»

Как результат, сегодня поступает модернизированный антидроновый комплекс «Серп». (...) Система объединяет в себе функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым БПЛА. «Серп» обнаруживает беспилотник и тут же ему противодействует. Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют «пакетами» дронов, и порой очень сложно определить все цели — Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке.