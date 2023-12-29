США вывели свои десантные корабли из Красного моря

США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря, суда перешли в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщили в ВМС США в Европе и Африке.

Отмечается, что они присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio на фоне обострения палестино-израильского конфликта. На их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.