Спецоперация на Украине 29 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 декабря 2023 года.

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 235 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство отмечает, что поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, повреждены 18 домостроений.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Донецка войсками Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Снайперская пара Западной группировки поразила цель на дальности 1 450 м

Цель на дальности 1 450 м поразила снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что стандартная дальность работы со снайперской винтовкой Драгунова — около 500 м.

Снайпер разведывательного батальона с позывным Зверобой рассказал, что напарник сообщил ему о противнике, движение которого удалось заметить с помощью бинокля. Тогда снайпер прикинул дальность, скорость ветра, температуру и сделал выстрел.