На Украине назвали причину решения Зеленского ужесточить мобилизацию

Власти Украины начали разработку мер по ужесточению о мобилизации, тем самым добиваясь помощи от стран Запада. Такую причину возникновения законопроекта, вызвавшего общественный резонанс, назвал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене.