$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

На Украине назвали причину решения Зеленского ужесточить мобилизацию

Власти Украины начали разработку мер по ужесточению о мобилизации, тем самым добиваясь помощи от стран Запада. Такую причину возникновения законопроекта, вызвавшего общественный резонанс, назвал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене.

На Украине назвали причину решения Зеленского ужесточить мобилизацию
© globallookpress.com

«Абсолютно очевидно, что законопроект про мобилизацию — это не личная инициатива Кабмина. Нисколько не сомневаюсь, что все же драконовские нормы писали и/или согласовывались в офисе президента», — заявил Дубинский.

По его мнению, на лицо попытка украинского лидера Владимира Зеленского переложить вину на главкому Вооруженных сил республики Валерия Залужного.

Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного

Военные новости
Александр Дубинский
Верховная Рада
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости