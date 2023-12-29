Бойцы ВДВ уничтожили из "Корнета" наблюдательный пункт ВСУ на берегу Днепра
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Отмечается, что разведчики обнаружили на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт украинских формирований. Оттуда противник постоянно следил за российскими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны .
Командование приняло решение уничтожить вражеский наблюдательный пункт из "Корнета". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию и осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели, уничтожив ее, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что тульское КБ приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы", подразделение Ростеха) досрочно выполнило гособоронзаказ 2023 года на управляемые ракеты для ПТРК "Корнет". Этот комплекс по ключевым характеристикам является лучшим в мире. В ходе СВО "Корнет" уничтожает западную бронетехнику, в том числе основные боевые танки Leopard и Challenger, БМП Bradley.