Бойцы ВДВ уничтожили из "Корнета" наблюдательный пункт ВСУ на берегу Днепра

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что разведчики обнаружили на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт украинских формирований. Оттуда противник постоянно следил за российскими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны .

Командование приняло решение уничтожить вражеский наблюдательный пункт из "Корнета". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию и осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели, уничтожив ее, передает РИА Новости.