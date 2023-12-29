Запад понимает, что дальнейшее оказание помощи Киеву лишено смысла, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

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Он прокомментировал слова отставного британского полковника Ричарда Кемпа, который заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки неблагоприятно сказалось на дальнейшей поддержке Украины Западом.

«Думаю, это связано не только с освобождением Марьинки, но и с истощением летнего контрнаступления, и очевидно, что это происходит сейчас и на других линиях фронта, в том числе и в районе Авдеевки», — сказал эксперт.

По его словам, российские военные не остановятся на Марьинке, и на Западе это понимают. Дандыкин также отметил, что Запад до последнего будет истощать Украину и ее ресурсы.

Между тем директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов выразил мнение, что США в данный момент невыгодно поддерживать Украину из-за грядущих президентских выборов.