МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами-Б" живой силы ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 29 декабря. Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона Западной группировки войск поразили живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения Западного военного округа в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Они уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника. На этот раз расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя при этом тактику частых смен огневых позиций.