Подразделения Вооруженных сил России остановили три попытки штурма ВСУ в Серебрянском лесничестве. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров. "Подразделения группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества военнослужащими группировки отражены три атаки штурмовых отрядов 24-й, 62-й механизированных бригад и подразделений Национальной гвардии Украины", - заявил Шаров. По словам представителя российских войск, ВСУ потеряли на данном этапе до 20 военнослужащих. До этого депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, что Запад и Украина резко отреагировали на захват Марьинки российскими военными, а такая реакция является частью информационной войны. В конечном итоге, отмечает парламентарий, признание реальности стало неизбежным.