Социолог Янг: Молодые американцы заставят власти США сменить внешнюю политику
В США может произойти сдвиг внешнеполитического курса из-за того, что большинство молодых американцев выступают против действий президента Джо Байдена на Украине. Такое мнение озвучил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг в статье для The Hill.
По его словам, только 37% молодых американцев одобряют политику Байдена на Украине, в то время как большинство из них считают, что США вообще не должны вмешиваться в конфликт в этой стране.
Молодые американцы хотят другой внешней политики, подчеркивает эксперт, добавляя, что это предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права.
Издание также приводит данные, согласно которым всего за десять лет - с 2011 по 2021 годы - число американцев, считающих США великой страной и верящих в ее исключительность, уменьшилось с 86 до 58 процентов. Теперь у политиков США нет больше того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми.
Со временем США, граждане которых будут все меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, станут более ориентированными на прагматизм и сотрудничество, заключил Янг.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Джо Байден и его супруга Джилл очень расстроены низким рейтингом одобрения среди американцев. Опрос показал, что американцы скорее бы проголосовали за экс-лидера Дональда Трампа, чем за Джо Байдена, если бы выборы главы государства состоялись сейчас.