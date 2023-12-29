В США может произойти сдвиг внешнеполитического курса из-за того, что большинство молодых американцев выступают против действий президента Джо Байдена на Украине. Такое мнение озвучил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг в статье для The Hill.

По его словам, только 37% молодых американцев одобряют политику Байдена на Украине, в то время как большинство из них считают, что США вообще не должны вмешиваться в конфликт в этой стране.

Молодые американцы хотят другой внешней политики, подчеркивает эксперт, добавляя, что это предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права.

Издание также приводит данные, согласно которым всего за десять лет - с 2011 по 2021 годы - число американцев, считающих США великой страной и верящих в ее исключительность, уменьшилось с 86 до 58 процентов. Теперь у политиков США нет больше того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми.

Со временем США, граждане которых будут все меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, станут более ориентированными на прагматизм и сотрудничество, заключил Янг.