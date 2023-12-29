Израиль атаковал юг Сирии

Израиль обстрелял ракетными ударами юг Сирии, противовоздушной системе обороны страны удалось сбить большинство ракет, однако несколько снарядов достигли цели. Об этом пишет Министерство обороны Сирии, передает РИА Новости.

Как пишет военное ведомство, Израиль в 23.05 «совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот» и нанес удары по некоторым позициям войск Сирии в южном регионе. Министерство обороны страны утверждает, что средства противовоздушной системы обороны отреагировали на ракеты и сбили большинство из них.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль заплатит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии. Последний погиб в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, информацию распространило иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил правдивость этих данных.

«Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление», — говорится в заявлении.