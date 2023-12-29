Воздушная тревога объявлена в Одесской области и еще двух регионах

Тревога, которая была объявлена ранее в двух областях Украины, теперь распространилась еще на три других региона. Об этом пишет ТАСС.
Согласно официальному источнику оповещения населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях.
В 23:36 по московскому времени сирены тревоги зазвучали в Николаевской области, а через пять минут, в 23:41, в Одесской области. Черниговская область попала в зону тревоги в 23:43 по московскому времени.
Ранее в Херсоне сообщили о нескольких взрывах. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны