ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, снаряды разорвались рядом с автовокзалом, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В СЦКК заявили, что по Горловке ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО, при этом тип системы не называется, передает РИА «Новости».
Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города.
Кроме того, ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка и Гольмовскому в общей сложности 12 снарядов «натовского» калибра 155 мм.