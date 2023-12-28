ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, снаряды разорвались рядом с автовокзалом, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК заявили, что по Горловке ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО, при этом тип системы не называется, передает РИА «Новости».

Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города.