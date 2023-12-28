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США направят в Косово десятки солдат Нацгвардии Айовы

Вашингтон принял решение направить в частично признанную республику Косово в рамках миссии Организации Североатлантического договора 33 военных Национальной гвардии штата Айова. Об этом сообщает Newsweek.

США направят в Косово десятки солдат Нацгвардии Айовы
© globallookpress.com

По данным издания, военные отправятся с миротворческой миссией в Косово 29 декабря. Она продлится девять месяцев.

Целью миссия является проведение операций по эвакуации в медицинских целях, дозаправка и техническое обслуживание для США, Сил Безопасности Косово и коалиции НАТО в регионе.

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