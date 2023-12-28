США направят в Косово десятки солдат Нацгвардии Айовы

Вашингтон принял решение направить в частично признанную республику Косово в рамках миссии Организации Североатлантического договора 33 военных Национальной гвардии штата Айова. Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, военные отправятся с миротворческой миссией в Косово 29 декабря. Она продлится девять месяцев.