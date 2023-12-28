Командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией
Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможной войне с Россией.
Об этом в интервью газете De Telegraaf, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен.
«Наше общество должно готовиться к войне с Россией, – подчеркнул он. – Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что Россию необходимо «запугать», чтобы избежать потенциального конфликта с ней.