Командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией

Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможной войне с Россией.

Об этом в интервью газете De Telegraaf, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией, – подчеркнул он. – Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать».