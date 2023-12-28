Киев принудительно эвакуировал 100 тысяч человек из подконтрольной части ДНР

Украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа прошлого года. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции страны в Telegram .

«В рамках обязательной эвакуации (…) в безопасные регионы Украины переместились более 100 тысяч граждан», — заявили в ведомстве. Уточняется, что среди эвакуированных — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе идут тяжелые бои. По его словам, в случае обострения ситуации может быть объявлена эвакуация мирных жителей. При этом перемещать людей будут не только из населенных пунктов за рекой Оскол, но и с ее левого берега, добавил он.