СМИ: Cредства РЭБ ВС России незаметно подавляют главное вооружение ВСУ

Новые российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя главное вооружение украинской армии. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

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— В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы — российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины, — говорится в материале.

Жертвами российских средств РЭБ стали западные 155-миллиметровые самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники, передает издание.

Накануне генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов опроверг информацию о том, что немецкие танки Leopard практически невозможно пробить. По его словам, российские противотанковые ракетные комплексы превосходно справляются с этой задачей с любого ракурса.