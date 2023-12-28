В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в результате атаки ВСУ на Феодосию инфраструктуре города был нанесён минимальный ущерб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, атака на Феодосию связана с «поиском искусственных побед». Константинов также добавил, что ущерб городу будет быстро устранён.
«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — заявил он.
Ночью 26 декабря ВСУ нанесли удар по порту Феодосии. Согласно сообщению МЧС, в результате погиб один человек, ещё четверо были ранены. Помимо этого в Минобороны России заявили, что в ходе отражения атаки был повреждён десантный корабль «Новочеркасск».
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