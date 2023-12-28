Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке трех населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района... Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке. Также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Там насчитали 6 прилетов", - поделился губернатор. По словам Старовойта, в Теткино без электроснабжения осталась часть домов. Это связано с повреждением линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно. Глава региона также добавил, что власти окажут собственникам помощь в ремонте. До этого Telegram-канал Shot сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили кассетные боеприпасы в ходе обстрела села Крупец в Курской области, произошедшего в ночь на 16 декабря.