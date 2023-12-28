В Японии оценили возможность применения передаваемых США ракет на Украине

Снаряды для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Япония намерена передать США, не будут использоваться в зоне украинского конфликта. Об этом заявил посол Токио в Москве Акира Муто. Газета.Ru

По словам Муто, решение о передаче ракет Вашингтону нацелено на обеспечение безопасности Японии и Индо-Тихоокеанского региона. RT на русском