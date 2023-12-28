ЦАХАЛ обстрелял территорию Ливана в ответ на пуски по северу Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла районы в Ливане, откуда ранее были произведены пуски снарядов и ракет. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

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В сообщении уточняется, что пуски производились в направлении районов, расположенных на севере Израиля. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

«ЦАХАЛ ответил огнём по районам, откуда велись обстрелы. Кроме того, ночью и утром ЦАХАЛ нанёс удары по нескольким районам Ливана», — отметили в пресс-службе.