В Турции испытали новый беспилотник

Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ANKA-3, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter (Х). Отмечается, что дрон создан по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству турецких БПЛА Bayraktar на территории Украины, как только предприятие начнет выпускать дроны. Он отметил, что заявление гендиректора фирмы Baykar Халюка Байрактара об инвестицированных на Украину $100 млн — «попытка изобразить, что БПЛА его компании кому-то еще нужны». По его словам, Bayraktar на Украине «абсолютно никак себя не показали», а новейшие модификации данного БПЛА Анкара Киеву не продает.