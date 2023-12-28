На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата в попытке избежать призыва

Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в западном украинском городе Черновцы в попытке избежать призыва на фронт. Об этом сообщила представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук, ее цитирует «Общественное».

Уточняется, что мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. В результате он был госпитализирован. Как рассказали в больнице, мужчина находится в стабильном состоянии, его поместили в нейрохирургическое отделение.

Ранее украинец отказался участвовать в боевых действиях из-за отца, оставшегося на подконтрольной России территории. Тернопольский суд приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 2,6 тысячи гривен. Весной 2023 года он прошел медицинскую комиссию и получил повестку, но решил уклоняться от мобилизации.