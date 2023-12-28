В Эстонии предрекли Украине сложности в 2024 году

Украина столкнется со сложностями в 2024 году из-за усталости западных стран, предрек секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в беседе с изданием Newsweek.

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Салм прокомментировал возможные проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с задержками получения помощи от Запада. По его мнению, 2024 году будет трудным для Украины, но страна обязана выстоять.

Представитель эстонского Минобороны также рассказал о темпах наращивания производства боеприпасов в США и европейских государствах. «Теперь производство одного миллиона снарядов в год и поставка одного миллиона снарядов в год — это две разные вещи, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но дальше будет лучше», — заявил он.