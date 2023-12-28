Политолог спрогнозировал «тихие восстания» против мобилизации на Украине
Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что на Украине могут начаться «тихие восстания» из-за проведения мобилизации. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
По мнению Журавлёва, власти Украины угрожают гражданам «арестами и расстрелами», но украинцы всё равно готовы защищать себя от мобилизации. При этом политолог заявил, что в зоне СВО граждан Украины ждёт «верная смерть» — смертность среди военнослужащих ВСУ, по его словам, достигает 80-90%.
«Слишком велик процент потерь. Если б потери были поменьше, то люди бы от страха перед репрессивной машиной пошли бы на СВО. Однако потери столь велики, что бояться им уже особо нечего», — считает он.
Журавлёв также добавил, что запустить «тихие восстания» может реализация нового закона о тотальной мобилизации.
«Население Украины привыкло к тому, что принятие законов еще не означает их применения. А вот если все-таки начнут реализовывать – тогда да», — добавил он.
Ранее на Украине заявили об отсутствии денег на новую мобилизацию.