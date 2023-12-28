Опубликованы кадры, как «Русские ястребы» атакуют «норы» ВСУ в терриконах

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боев у Горловки. На нем бойцы 238 артиллерийской бригады отряда «Русские ястребы» наносят удар по выявленной позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в терриконах, которые в публикации называются «норами».

Также канал показал видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными ВСУ у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после происходит взрыв.