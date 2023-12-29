Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе произошло не менее шести взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился информацией о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе. Он опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале. До этого СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Харькове. Однако вскоре появилась информация о дополнительных взрывах. На текущий момент воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины. В начале ночи в Одесской области произошли взрывы. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.