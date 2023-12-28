Кабмин выделил более 3,8 млрд рублей фонду "Защитники Отечества"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 3,8 млрд рублей фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в 2024 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Свыше 3,8 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента," - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.