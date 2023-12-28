В России разработают новый учебно-тренировочный самолет

«Основная подготовка летчиков — серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет Л-39», — говорится в сообщении.