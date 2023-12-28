Беспилотник со взрывчаткой обошел израильские радары

Беспилотник со взрывчаткой обошел радары и упал на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel.

По его словам, беспилотник со взрывчаткой рухнул в среду на юге Голанских высот у поселения Элиад, передает РИА «Новости». Отмечается, что обошлось без пострадавших, однако повреждены несколько объектов.

Издание указывает, что не было попыток сбить дрон, даже не сработали сирены воздушной тревоги. По информации армии обороны Израиля, дрон был запущен из Сирии.

Силы «Исламского сопротивления в Ираке» при этом заявили, что атаковали данный район «соответствующим оружием».