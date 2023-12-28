Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды отличившимся военнослужащим
Замглавы военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.
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Мотострелки группировки войск «Запад» успешно отразили очередную контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении
На слете юнармейских отрядов в Ростовской области подведены итоги работы в 2023 году