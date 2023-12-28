Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды отличившимся военнослужащим

Замглавы военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.