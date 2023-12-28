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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды отличившимся военнослужащим

Замглавы военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды отличившимся военнослужащим
© Министерство обороны Российской Федерации
Военные новости
Юнусбек Евкуров