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Sky News: освобождение Марьинки стало тактической победой для российских войск

Бегство украинской армии из Марьинки в ДНР стало тактической победой для России, которая укрепит позиции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность в Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — отметил автор материала.

Также подчёркивается, что ситуация для Украины сложилась не самая лучшая, особенно на фоне успехов российской армии. Издание напомнило, что поддержка Киева снижается, а в отношении украинских властей продолжает расти давление по поводу проведения переговоров.

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Ранее издание Newsweek написало, что сдача Марьинки подорвёт позиции ВСУ на других направлениях.

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