Китайская Shandong Odes попала в украинский список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины решило внести в реестр международных "спонсоров войны" китайскую компанию Shandong Odes. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Компания из КНР является ведущим производителем мотовездеходов и квадроциклов. По данным украинского агентства, китайская организация продолжает сотрудничать с российской стороной и предоставлять ей технику.

Перечень международных "спонсоров войны" представляет собой средство, которое поможет уходу международного бизнеса из России, уточняли ранее в НАПК.