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Китайская Shandong Odes попала в украинский список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины решило внести в реестр международных "спонсоров войны" китайскую компанию Shandong Odes. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Китайская Shandong Odes попала в украинский список "спонсоров войны"
© Москва24

Компания из КНР является ведущим производителем мотовездеходов и квадроциклов. По данным украинского агентства, китайская организация продолжает сотрудничать с российской стороной и предоставлять ей технику.

Перечень международных "спонсоров войны" представляет собой средство, которое поможет уходу международного бизнеса из России, уточняли ранее в НАПК.

До этого в украинском списке также оказалась компания из КНР – China Railway Construction Corporation. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Украину немедленно исправить данную ошибку. По словам дипломата, китайская сторона выступает против подобных действий.

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