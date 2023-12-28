Авиация и ПВО России ликвидировали три украинских Су-25

Российские авиация и артиллерия уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу противника в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО ликвидированы два Су-25 под Новогригоровкой Запорожской области и Токаревкой Херсонской области.

Кроме этого, в течение суток перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских боевых и разведывательных дрона в ЛДНР и Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ переходят к решающему этапу наступательной операции в районе Авдеевки