В МО РФ заявили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки

Вооруженные силы (ВС) России сбили два штурмовых самолета Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Запорожье и под Херсоном и один самолет этого типа в районе Краматорска Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России. Lenta.ru
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области", — говорится в сообщении. News.ru
Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники. Деловая газета "Взгляд"