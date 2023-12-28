В МО РФ заявили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки

Вооруженные силы (ВС) России сбили два штурмовых самолета Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Запорожье и под Херсоном и один самолет этого типа в районе Краматорска Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России. Lenta.ru

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области", — говорится в сообщении. News.ru