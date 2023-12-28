В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских Су-25 за сутки

В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении сразу трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что два других украинских штурмовика были уничтожены средствами ПВО. Один самолет сбит в небе в районе Новогригоровки Запорожской области, а другой - в районе Токаревки Херсонской области.
Кроме того, силы ПВО за сутки перехватили семь снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.