Военэксперт рассказал, где и почему ВСУ спрятали танки Abrams

ВСУ спрятали американские танки M1 Abrams в районе Киева, так как опасаются наступления ВС России на данном направлении, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он не исключил, что большую часть получаемой от Запада боевой техники украинские власти перебрасывают именно к столице.

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Вы заметили, что переданные американцами Украине танки Abrams нигде не появляются? Скорее всего, они спрятали, свезли под Киев, ВСУ очень страшно от мысли, что РФ предпримет наступление на Киев. Скорее всего, львиную долю западной военной техники ВСУ перебрасывает именно в Киев, в укрепрайоны на случай попытки ВС России взять Киев, — добавил Матвийчук.

Военэксперт также предположил, что для наступления на Киев российской армии потребуется создать группировку войск численностью в 500 тысяч человек. Он не исключил, что ВСУ перебросили в район столицы до 150 тысяч бойцов для возведения фортификационных укреплений.