Глава украинского МИД Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию The Kyiv Independent. По его словам, это связано с тем, что "война крайне непопулярна в этой части света". "Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", — заявил Кулеба, комментируя сложности Европейского союза с военным производством и наращиванием поставок снарядов на Украину. В то же время он отметил, что Европа "с энтузиазмом" пытается исправить ситуацию, и Киев играет в этом ключевую роль. До этого лидеры ЕС заявили о необходимости ускорить поставки ракет, снарядов и систем ПВО Киеву. Отмечается, что в Евросовете по-прежнему привержены реализации инициативы о предоставлении одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине. Также лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости расширить финансирование Европейского фонда мира, средства из которого расходуются на военную помощь Украине, а также "активизировать работу" по его реформированию.