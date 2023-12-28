В Минобороны Китая не стали комментировать исчезновение Ли Шанфу

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь не прокомментировал на брифинге исчезновение из публичного поля экс-главы ведомства Ли Шанфу и планы по назначению на его место нового министра.

"Пожалуйста, следите за публикацией уполномоченными ведомствами соответствующей информации", - сказал У Цянь в ответ на просьбу рассказать, где находится Ли Шанфу, находится ли он под следствием и кого назначат новым министром обороны.

В конце октября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) КНР принял решение снять с должности министра обороны Китая Ли Шанфу, он также был исключен из числа членов Госсовета и Центрального военного совета КНР. До этого генерал отсутствовал в публичном поле порядка двух месяцев: в последний раз министр обороны КНР был замечен на публике 29 августа, когда он выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что в отношении него проводится расследование.