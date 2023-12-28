В Японии рассказали, сколько лет Россия будет вести СВО

Президент России Владимир Путин заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что РФ будет вести СВО на Украине в течении пяти лет, пока не добьется победы, сообщает японская газета Nikkei Asia. По мнению автора издания, Кацудзи Наказавы, таким образом российский глава государства дал понять Пекину, что тому нет причин переходить на прозападную сторону конфликта.

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Очевидно, таким образом, Путин резюмировал ситуацию, которая в то время была неблагоприятной для России, и заверил Си Цзиньпина, что Россия в конце концов выйдет победительницей, — говорится в сообщении.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай готов обогащать дипломатические отношения с Россией. Он подчеркнул, что политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает углубляться, равно как и стратегическое взаимодействие. Китай готов вместе с Россией содействовать миру и процветанию, подытожил он.