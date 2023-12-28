Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения. В этот момент пострадавший находился на улице. Как уточнил чиновник, у мужчины множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. "Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода", - написал он. Гладков также сообщил, что в результате взрыва повреждения получил частный жилой дом - выбиты окна и посечены фасад и забор. Кроме того, повреждена хозяйственная постройка. 26 декабря в этом регионе несколько сел попали под обстрел ВСУ. Они расположены в Грайворонском городском округе. Гладков обратил внимание, что в селе Дроновка осколки снаряда повредили крышу домовладения. В населенном пункте Рождественка повреждения получила ЛЭП и два частных дома.