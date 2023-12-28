В Британии заявили об излишнем оптимизме Зеленского в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский излишне оптимистичен, когда говорит о прогрессе страны в конфликте с Россией и дает ему оценку. Такое мнение высказал побывавший на Украине журналист Шон Уокер в статье для британского издания The Guardian.
«Ходят слухи, что некоторые из его (Зеленского — прим. "Ленты.ру") советников считают, что он излишне оптимистично оценивает перспективы прогресса в военном конфликте с Россией», — заявил журналист.
Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление оказалось не таким удачным, как ожидалось. В изменившихся условиях Зеленский не успел понять, что именно ему нужно доносить своей стране и миру, заключил Уокер.
Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что Зеленский не способен решить проблему, связанную с превосходством Российской армии над украинской. По словам военного, государственные деньги инвестируются не в развитие военной сферы, а в благоустройство столицы.