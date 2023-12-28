ВСУ: Шедший за зерном балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

Балкер под флагом Панамы, который следовал в порт за зерном, подорвался на мине в Черном море, сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины (южное оперативное командование ВСУ).

"Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели", - говорится в сообщении командования.

Два моряка получили ранения. К судну направили буксиры, чтобы снять его с мели и доставить в порт.

"Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным", - заявили в ВСУ.

Судя по всему, панамский балкер шел по так называемому альтернативному маршруту, об открытии которого в августе объявил Киев. Иностранные суда, как правило, следуют для загрузки в порты в устье Дуная, несмотря на то что на маршруте сохраняется военная и минная угроза, чего не скрывают в Киеве.

По данным МИД РФ, ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в частности, в морских акваториях. Несколько раз на побережье в Одесской области выбрасывало мины во время штормов.