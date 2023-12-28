ВС Испании обучили около 3,5 тыс. украинских солдат

Около 3,5 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, "около 3,5 тыс. украинских солдат прошли подготовку в Вооруженных силах" Испании. Как отметили в ведомстве, с начала конфликта на Украину "было осуществлено 86 перевозок всех типов материалов, в том числе 55" бронетранспортеров и 10 танков Leopard. Также Киеву были переданы кареты скорой помощи, военные грузовики и различные боеприпасы.