Коц рассказал о призыве бойцов СВО к участникам «голой» вечеринки

Бойцы с фронта призвали участников «голой» вечеринки отправить в зону СВО 300 разведывательных дронов Mavic 3, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, он не смог проигнорировать инициативу этих «достойнейших людей» и разместил видео с обращением военных у себя в канале.

Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Мавик 3 и отправьте на фронт через этот канал, — говорят бойцы на видео.

От себя Коц добавил, что квадрокоптеры Mavic 3 — расходный материал на фронте, их всегда мало. При этом, это БПЛА – не секретное оружие, достать его не сложнее, чем «костюмы Дольче и Баленсиага».