Китай объявил о готовности к военному сотрудничеству с Россией

«Китайские военные готовы работать вместе с российскими военными для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации», — подчеркнул У Цянь. Его слова опубликованы на официальном сайте китайского военного ведомства. Он отметил, что Китай готов работать с РФ над реализацией инициатив глобальной безопасности. По словам представителя Минобороны КНР, страны готовы защищать международную справедливость, а также поддерживать региональную безопасность и стабильность.