Медведев: в России с 1 января на службу по контракту приняты полмиллиона человек
Такие данные зампред Совбеза привёл, отвечая на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине.
В интервью РИА Новости политик заявил, что Москва никогда не отвергала диалог с Киевом.
«Подобные переговоры никак не ограничены временем, они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — отметил Дмитрий Медведев.
Также он подчеркнул, что спецоперация продолжится. Её цель — разоружение украинских войск и отказ нынешнего режима от идеологии неонацизма. Кроме того, Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — «русские города, как и многие другие, временно оккупированные».