Такие данные зампред Совбеза привёл, отвечая на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине.

В интервью РИА Новости политик заявил, что Москва никогда не отвергала диалог с Киевом.

«Подобные переговоры никак не ограничены временем, они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что спецоперация продолжится. Её цель — разоружение украинских войск и отказ нынешнего режима от идеологии неонацизма. Кроме того, Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — «русские города, как и многие другие, временно оккупированные».