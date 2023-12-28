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Медведев: в России с 1 января на службу по контракту приняты полмиллиона человек

Такие данные зампред Совбеза привёл, отвечая на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине.

Медведев назвал число принятых в 2023 году на службу по контракту военных
© РИА Новости

В интервью РИА Новости политик заявил, что Москва никогда не отвергала диалог с Киевом.

«Подобные переговоры никак не ограничены временем, они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что спецоперация продолжится. Её цель — разоружение украинских войск и отказ нынешнего режима от идеологии неонацизма. Кроме того, Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — «русские города, как и многие другие, временно оккупированные».

Военные новости
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ